Prosinecki: Oyun boyunca savaştık

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Prosinecki, Süper Lig'in 26. haftasında 'un 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir ilk yarı oynadıklarını ancak karşılaşmayı koparabilecek pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.

İkinci yarı rakibe çok pozisyon verdiklerine dikkati çeken Prosinecki, şunları kaydetti:

"Önemli olan 3 puandı. Bu yarışta 3 puan bize rahat bir nefes aldırdı. Özellikle inanılmaz bir ilk yarı oynadık, çok etkiliydik. Belki de Kayserispor sezonun en iyi ilk yarısını oynadı. Mensah penaltıdan golü atsaydı maç 3-0 olacaktı ve tamamen koparmış olacaktık fakat olmadı. Rakibimiz ikinci yarı 2-1'i yakaladı. Fazla fırsat verdik. Lung gerçekten iyi kurtarışlar yaptı. Takımım oyun boyunca savaştı ve ellerinden geleni yaptı. 3 puanı aldığımız için mutluyuz."