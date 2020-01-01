Prosinecki: Kasımpaşa, 10 dakikada maçı bitirdi

Kasımpaşa deplasmanından farklı şekilde mağlup dönen Kayserispor'da Prosinecki mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği 'ya 5-1 yenilen Hes Kablo 'da teknik direktör Robert Prosinecki farklı bir mağlubiyet yaşadıklarını ancak ligde kalma adına mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Kasımpaşa'nın galibiyeti hak ettiğini vurgulayan Prosinecki, "Kasımpaşa, 10 dakikada maçı bitirdi. Çok erken gol yedik. Daha sonra duran toptan ikinci golü kalemizde gördük. İkinci yarıda attığımız golden sonra bir şeyler yapmaya çalıştık. Ancak Kasımpaşa, kontra ataktan bulduğu 2 golle skoru 5-1'e getirdi. Kötü bir mağlubiyet aldık. BtcTurk maçı bizim için belirleyeci olacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına iyi bir şekilde hazırlanıp kazanmak zorundayız. Önümüzde 9 hafta daha var. Bu takım savaşacak" değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılılar topladığı 19 puanla ligde son sırada bulunuyor.