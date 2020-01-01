Prosinecki: Artık kazanma zamanı geldi

Denizlispor teknik direktörü, eleştirileri kabul ettiğini belirtti ve Gaziantep FK maçı ile artık kazanmaya başlamak zorunda olduklarını söyledi.

Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile yapacakları maça ilişkin, "Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanmaktan başka şansımız yok. Artık zamanı geldi." dedi.

"Taraftarların eleştirilerini kabul ediyoruz"

Teknik direktör Robert Prosinecki, basın mensuplarınayaptığı açıklamada Gaziantep FK maçının çok önemli olduğunu söyledi.

Bulundukları durumdan kurtulmak istediklerini aktaran Prosinecki, şunları kaydetti:

Daha fazla takım

"Gaziantep FK'nın ne kadar organize bir takım olduğunu, son maçlarda ne kadar iyi oynadıklarını biliyoruz. Beşiktaş'ı da yendiler. Biz 'a iki üç bireysel hatadan yenildik. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanmaktan başka şansımız yok. Artık zamanı geldi. Takımımız bu doğrultuda çalışmalarını yapıyor. O yüzden bu karşılaşmayı bir çıkış maçı olarak görüyoruz. Taraftarların eleştirilerini de kabul ediyoruz. Oynadığımız 7 maç sonunda 5 puan topladık. Daha fazlasını yapabiliriz, o kapasite bizde var. Bu hafta herkes inanılmaz özverili çalıştı. Alacağımız bir galibiyet, takım ruhu, yönetim ve şehrimiz için her şeyi değiştirecektir. Bizi daha farklı bir konuma getirecektir."