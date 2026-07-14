Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Gianluca Prestianni Benfica 2026Getty Images
Bart DHanis

Çeviri:

Prestianni, Vinícius Jr.'a yönelik 'ırkçı sözlerin' sonuçlarını 3 ay sonra yaşıyor

Benfica - Flamengo
Benfica
Flamengo
Club Friendlies

Gianluca Prestianni, geçen Cumartesi günü oynanan Benfica ile Flamengo arasındaki hazırlık maçını pek de iyi anılarla hatırlamayacak. Arjantinli oyuncu, maç boyunca hedef tahtası haline geldi.

Brezilyalıların 1-2 galibiyetiyle sona eren maç boyunca Prestianni, Vinícius Júnior'un kariyerine başladığı kulüp olan Flamengo'nun oyuncuları tarafından sürekli hedef alındı.

Tüm bunlar, Nisan ayında yaşanan bir olayla ilgili. O dönemde Prestianni, Lizbon’da Vinícius Júnior’un attığı bir golün ardından, formasını ağzına kapatarak “mono” (maymun) diye bağırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Benfica’nın forveti ise bunu hemen yalanladı ve bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

Prestianni, ırkçı bir ifade kullanmadığını ve bunun bir karışıklık olduğunu hemen vurguladı. Aslında “maricón” demişti ki, bu kelimenin serbest çevirisi “ibne” anlamına geliyor.

UEFA sonunda Prestianni’yi haklı buldu: ırkçı bir ifade kullanmamıştı. Ancak kanat oyuncusu, “homofobik ifadeler” nedeniyle altı maçlık ağır bir cezaya çarptırıldı.

Club Friendlies
Benfica crest
Benfica
BEN
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Serie A
Chapecoense AF crest
Chapecoense AF
CHA
Flamengo crest
Flamengo
FLA


@futtttt__

com racista não tem amistoso, todos com vini jr ✊🏿❤️🖤 #vinijr #flamengo #benfica #prestianni #racismo

♬ La Cheyenne - El De Las R's


Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin