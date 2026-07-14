Prestianni, Vinícius Jr.'a yönelik 'ırkçı sözlerin' sonuçlarını 3 ay sonra yaşıyor

Gianluca Prestianni, geçen Cumartesi günü oynanan Benfica ile Flamengo arasındaki hazırlık maçını pek de iyi anılarla hatırlamayacak. Arjantinli oyuncu, maç boyunca hedef tahtası haline geldi.

Brezilyalıların 1-2 galibiyetiyle sona eren maç boyunca Prestianni, Vinícius Júnior'un kariyerine başladığı kulüp olan Flamengo'nun oyuncuları tarafından sürekli hedef alındı.

Tüm bunlar, Nisan ayında yaşanan bir olayla ilgili. O dönemde Prestianni, Lizbon’da Vinícius Júnior’un attığı bir golün ardından, formasını ağzına kapatarak “mono” (maymun) diye bağırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Benfica’nın forveti ise bunu hemen yalanladı ve bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

Prestianni, ırkçı bir ifade kullanmadığını ve bunun bir karışıklık olduğunu hemen vurguladı. Aslında “maricón” demişti ki, bu kelimenin serbest çevirisi “ibne” anlamına geliyor.

UEFA sonunda Prestianni’yi haklı buldu: ırkçı bir ifade kullanmamıştı. Ancak kanat oyuncusu, “homofobik ifadeler” nedeniyle altı maçlık ağır bir cezaya çarptırıldı.







