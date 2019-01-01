Presnel Kimpembe: Babel'den intikamımı aldım

PSG stoperi Presnel Kimpembe, Galatasaray maçıyla ilgili kulübünün resmi internet sitesine konuştu.

Türk Telekom Stadı’nda atmosferi ‘vahşi’ olarak nitelendiren Kimpembe, “Daha önce Şampiyonlar Ligi’nde böyle atmosferlede oynamıştık. , , Napol, Kızıl Yıldız… Şimdi bunlara da eklenmiş oldu. Çok ateşli bir atmosfer vardı. Ama buna hazırdık” dedi.

Böyle maçların hoşuna gittiğini söyleyen Kimpembe, “Atmosfer şiddetli olunca, tüm tarafların karşınızda olduğunu, sizden nefret ettiklerini hissediyorsunuz. Böyle şeyler benim hoşuma gidiyor. Küçüklüğümden beri böyle atmosferlerde top oynamayı hep sevdim. Galatasaray’ın forveti Ryan Babel, milli maçta bize gol atmıştı. Ben hırslı bir oyuncuyum ve kaybetmeyi sevmem. Gol attığı maçtan sonra hep ondan intikam almak istedim. Galatasaray’ı yendik ve onunla ödeştim” ifadelerini kullandı.

Artık ligdeki Angers maçına odaklanacaklarını belirten 24 yaşındaki savumacı, “Sert bir maç olacak. Angers maçları hep zor geçer çünkü sahada her şeyi yaparlar. Zor olacağını biliyoruz. Ligde iyi durumdalar. Kazanarak aramızdaki puan farkını açmak istiyoruz” diye konuştu.