Premier Lig'in ertelenme süresi uzatıldı
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EPL
İngiltere Premier Lig başta olmak üzere bütün profestonel futbol maçları, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 3 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.
13 Mart'ta alınan bu karar sonrasında yaşanan gelişmeler sonucunda yeniden toplanan İngiltere Futbol Federasyonu yeni bir karara vardı.
Federasyon, 3 Nisan'a kadar olan sürenin 30 Nisan'a uzatılmasına karar verildi.
Yapılan açıklamada "UEFA'nın EURO 2020'yi erteleme yönünde verdiği kararı destekliyoruz. Premier Lig'in 2019-20 sezonu en geç 1 Haziran'da sona erecek. Buna rağmen Yönetim kurulumuz ülkede profesyonel futbol müsabakalarının ertelenme süresinin 30 Nisan'a kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır" ifadeleri yer aldı.