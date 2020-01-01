Premier Lig'in ertelenme süresi uzatıldı

İngiltere Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla ülkedeki tüm profesyonel müsabakaların ertelenme süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig başta olmak üzere bütün profestonel futbol maçları, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 3 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.

13 Mart'ta alınan bu karar sonrasında yaşanan gelişmeler sonucunda yeniden toplanan İngiltere Futbol Federasyonu yeni bir karara vardı.

Federasyon, 3 Nisan'a kadar olan sürenin 30 Nisan'a uzatılmasına karar verildi.

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Yapılan açıklamada "UEFA'nın EURO 2020'yi erteleme yönünde verdiği kararı destekliyoruz. Premier Lig'in 2019-20 sezonu en geç 1 Haziran'da sona erecek. Buna rağmen Yönetim kurulumuz ülkede profesyonel futbol müsabakalarının ertelenme süresinin 30 Nisan'a kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır" ifadeleri yer aldı.