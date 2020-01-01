Premier Lig'in en hızlı 10 oyuncusu: Çağlar da listede

Premier Lig'de 2019-20 sezonunun en hızlı 10 futbolcusu açıklandı. Listede Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü de yer aldı.

2019-20 Premier Lig sezonunun en hızlı 10 ismi açıklandı.

The Sun gazetesinin yayınladığı listede 'nin 24 yaşındaki savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü de yer aldı.

En hızlı 10 futbolcu listesi, her oyuncunun 2019-20 sezonunda oynadığı maçlarında saatte izlediği en yüksek hıza göre derlendi.

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Çağlar Söyüncü, ligin 11. haftasında oynadıkları ve deplasmanda 2-0 kazandıkları maçında saatte 37.54 kilometrelik hıza ulaşarak altıncı sıradan listeye girdi.

İşte listenin tamamı:

10. Phil Foden - (37.12 km/h vs Aston Villa - 26 Ekim)

9. Fred - (37.28 km/h vs - 15 Ekim)

8. Shane Long - (23.21mph vs Newcastle on December 8)

7. Ainsley Maitland-Niles - (37.35 km/h vs Manchester City - 15 Ekim)

6. Çağlar Söyüncü - Leicester City (37.54 km/h vs Crystal Palace - 3 Kasım)

5. Aaron Wan-Bissaka - Manchester United (37.59 km/h vs West Ham - 3 Kasım)

4. Trezeguet - Aston Villa (37.59 km/h vs - 5 Temmuz)

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3. Mason Greenwood - Manchester United (37.59 km/h vs Everton - 1 Mart)

2. Adama Traore - Wolverhampton (37.78 km/h vs - 26 Temmuz)

1. Kyle Walker - Manchester City (23.49 km/h vs Chelsea - 25 Haziran)