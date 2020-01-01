"Premier Lig'in devam etmesi zor"

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Just Spee, seyircisiz oynanma kararı verilmesinin bile futbolun oynanmasına yeterli olmayacağını söyledi.

Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Just Spee, İngiltere Premier Lig'in 2019-20 sezonunun tamamlanmasına dair şüphe duyduğunu belirtti.

Hollanda'da futbol sezonunun sona erdirilme kararının verilmesinin ardından BBC'ye konuşan Spee "Bu çok üzücü bir gün. Çünkü 2-3 kişinin masa başında karar vermesi yerine her şeyin sahada belirlenmesini istiyorsun. Kararın ardından özellikle kaybeden taraftaki takımlar için çok üzgünüz. Böyle bir kararı almak çok zordu. Bütün takımları ve taraftarları saygı ve sevgimiz var ama başka bir çözüm yolu yoktu" ifadelerini kullandı.

Hollanda'da alınan karar sonrasına bu sezon için şampiyon ilan edilmedi, kupa finali iptal edildi, küme düşme ve Eredivisie'ye yükselme kaldırıldı.

Daha fazla takım

Kupa finalisti ve UEFA potasının 3 puan gerisindeki bir maçı eksik Utrecht, lider ile puanları eşit olan AZ Alkmaar ve bir üst lige yükselme konusunda 11 puanlık bir avantaja sahip olan Eerste Divisie'nin lideri Cambuur bu karara büyük tepki gösterdi.

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Spee, kendisine yöneltilen Avrupa'daki diğer liglerin sezonu tamamlayıp tamamlayamamasıyla ilgili soruya ise "Bu çok kritik bir durum. Ancak onlar da tıpkı bizim gibi önceliği sahada oynamak olarak belirlemişlerdir. İngiltere'de de durum farklı değil. Bu düşünce gerçekçi mi? Bence değil. En sonunda bizimle aynı kararı vereceklerdir. Bekleyip göreceğiz. Dürüst olmak gerekirse, hafta hafta maçları erteliyoruz. Bundan 1 ay sonra durum farklı olacak mı? Buna pek inanmıyorum. Premier Lig'de oynanması gereken çok fazla maç var. Bunun için yeterli zaman var mı? Bence yok. Premier Lig'in kaderi bizimkiyle aynı olacak" şeklinde cevap verdi.

İngiltere Premier Lig'de 20 takımdan 16'sı 29 maç oynarken; , Sheffield United, ve Aston Villa'nın bir maç eksiği bulunuyor.

Bitime 9-10 hafta kala , en yakın rakibi Manchester City'nin 25 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.