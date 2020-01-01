Premier Lig'i derinden sarsacak plan

Liverpool ve Manchester United, Premier Lig'in yönetiminde radikal değişiklikleri beraberinde getirecek önerinin lokomotifi oldular.

Dünyanın en popüler futbol organizasyonu olan Premier Lig önümüzdeki dönemde köklü değişikliklere gebe olabilir.

'un sahipleri tarafından tasarlanan ve ülkenin bir diğer büyük kulübü 'ın desteklediği söylenen 'Büyük Resim Projesi', İngiliz medyasında büyük yankı uyandırdı.

Önce Daily Telegraph'ın geçtiği, ardından AP ve Sky Sports'un doğruladığı plana göre Premier Lig kulüplerinin alt lig kulüplerine, salgın dönemindeki kayıplarını gidermeleri adına, 250 milyon pound'luk bir yardımda bulunacak. 2022-23 sezonundan itibaren yayın gelirlerinin çeyreği EFL kulüplerine, yüzde 8.5'luk dilimi ise Premier Lig ve Futbol Federasyonu'nun (FA) operasyon giderlerine ayrılacak. Bu plan, alt liglerden sorumlu EFL'nin başkanı Rick Parry tarafından destekleniyor.

Daha fazla takım

Fakat Liverpool ve Manchester United'ın önderliğini yaptığı bu planda Premier Lig'in karar alma mekanizmasında radikal değişiklikler öngörülüyor. Buna göre, alınacak kararlarda ligde bugüne dek en uzun süreli var olan dokuz kulüpten altısının (Liverpool, Manchester United, , , , ) onayı yeterli olacak. , ve 'a da diğer kulüplere göre daha fazla yetki verilecek. Mevcut kurallar dahilinde Premier Lig kulüplerinin aldıkları kararlarda 20 takımdan 14'ünün onayı gerekiyor.

18 takım önerisi

Planda ligdeki takım sayısının 20'den 18'e düşürülmesi ve Lig Kupası ile Community Shield'ın da kaldırılması da var. Takım sayısının 18'e düşmesi halinde son iki sırayı alacak ekiplerin küme düşmesi, 16. sıradaki takımın ise alt ligde üçüncü, dördüncü ve beşinci olan takımlarla play-off oynaması gündemde.

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Premier Lig yönetimi ve hükümet ise bu planlara karşı görünüyor. Planın basına sızmasının ardından lig yönetiminden yapılan açıklamada "Bu planda yer alan bazı teklifler oyuna kalıcı şekilde zarar verebilir. EFL Başkanı Rick Parry'nin bu plana açıktan destek vermesi bizi hayal kırıklığına uğrattı." ifadeleri yer aldı.

Boris Johnson hükümetinden yapılan açıklamada ise "Üst lig kulüplerinin bir araya gelerek alt lig kulüplerine yardım etme kararı almalarını beklediğimiz bu kriz döneminde el altından yapılan anlaşmalarla futbolun en üst seviyesinde bir kapalı işletme planı oluşturulması bizi şaşkına çevirdi ve hayal kırıklığına uğrattı." sözleri kullanıldı.

Premier Lig, dünya genelindeki yayın anlaşmalarından 3 milyar pound'u aşkın gelir elde ediyor.