Premier Lig'den düşen ilk takım Norwich City oldu

İngiltere Premier Lig'de West Ham United'a 4-0 yenilen Norwich City, küme düşen ilk takım oldu.

Ligin 35. haftasında kümede kalma mücadelesi veren iki takım Norwich City ile , Carrow Road Stadı'nda karşılaştı.

Konuk ekip West Ham United, Michail Antonio'nun 11, 45+1, 54 ve 74. dakikalarda attığı gollerle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

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Üst üste 7. yenilgisini yaşayan ve 21 puanla son sırada bulunan Norwich City'nin bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

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Günün diğer maçında ise , sahasında 'ı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçlarla West Ham United ile Watford 34 puana ulaşarak birer maç eksiği bulunan 28 puanlı ve 27 puanlı Aston Villa'nın önünde ligde kalmak için avantaj yakaladı.