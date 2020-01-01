Premier Lig'de yılın futbolcusu De Bruyne
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Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, Premier Lig'de sezonun en iyi oyuncusu seçildi.
29 yaşındaki futbolcu, Liverpool'dan Jordan Henderson, Sadio Mane ve Trent Alexander-Arnold üçlüsünün yanı sıra Southampton forması giyen Danny Ings, Burnley'nin kalecisi Nick Pope ve sezonu gol kralı olarak tamamlayıp Altın Ayakkabı'yı kazanan Leicester City'li Jamie Vardy'yi geride bırakarak sezonun en iyisi oldu.
De Bruyne, Manchester City'den bu ödüle aday gösterilen tek futbolcuydu.
Belçikalı futbolcu, geride kalan sezonda 13 gol atıp 20 de asist yaptı ve Thierry Henry'nin 2003'te kırdığı asist rekorunu egale etti.