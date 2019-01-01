Premier Lig'de VAR güncelleniyor

Premier Lig ortakları ve Hakemler Birliği aldığı kararlarla VAR sisteminde yeni bir güncellemeye gidiyor.

Video Yardımcı Hakem sistemi için Premier Lig ortakları ile Hakemler Birliği, IFAB ile görüşerek yeni bir güncelleme için görüş birliğine vardı.

Premier Lig'de bundan böyle maç sırasında VAR'a giden pozisyonlar ve VAR'da verilen kararlar hakkında izleyiciye daha detaylı bilgi verilecek.

Buna göre VAR incelemesi sırasında bir penaltı pozisyonu hakkında eskiden skorbordda yalnızca "Penaltı Kontrolü" yazıyordu. Ancak yeni güncellemeden sonra herhangi bir penaltı pozisyonu için VAR'a başvurulması halinde skorborda "Penaltı Kontrolü - Muhtemel Elle Oynama" yazılacak. Verilen kararın gerekçesi belirtilerek skorborda "Penaltı İptal - Öncesinde Faul" gibi bir açıklama yansıtılacak.

Alınan tüm yeni kararlar ve güncellemeler ise aralık ayından itibaren geçerli olacak.