Premier Lig'de 'tarafsız saha' anlaşması sağlanamıyor

İngiltere'de polis, maçların kısıtlı sayıda stadyumda oynanmasından yana fakat en az altı kulüp maçları kendi evinde oynamak istiyor.

Avrupa'nın bazı liglerinde futbolun dönüş tarihi açıklanırken Premier Lig'in henüz resmi bir zaman aralığı belirleyememiş olması, bazı kulüplerin kalan maçları kendi evinde oynama ısrarından kaynaklanıyor.

Başbakan Boris Johnson son açıklamasında Premier Lig'e dair herhangi bir yorumda bulunmadı fakat vatandaşlara sadece aynı evde yaşadıkları insanlarla olmak kaydıyla spor yapma izninin verildiğini duyurdu. Hükümet yetkililerinin salı günü yapacağı toplantıyla profesyonel spor kulüplerinin antrenmanlara başlamasına yönelik yeni bir yönerge hazırlaması bekleniyor.

Premier Lig'in yeniden başlamasının önünde, şimdilik, bir engel var: Maçların tarafsız sahada oynanmasına itiraz eden kulüpler.

Daha fazla takım

AP'nin geçtiği bilgiye göre, aralarında ve 'un da yer aldığı altı kulüp, ligin kalan haftalarının tarafsız sahalarda oynanmasını istemiyor ve müsabakaları normal program dahilinde kendi evlerinde oynayacakları maçlarla tamamlamak istiyor.

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Polis, özellikle şehir merkezlerinde yer alan statlarda maçların yapılmasına karşı çünkü taraftarların stat dışında bir araya gelmesinden endişe ediliyor. Bu nedenle şehir merkezlerine yakın olmayan 8 ila 10 statta, tarafsız saha statüsünde, maçların oynatılması planlanıyor. Fakat küme düşme hattına yakın olan takımlar, seyircisiz oynama planına rağmen, kendi sahalarında yapacakları maçların avantajını yitirmek istemiyorlar.

Ligde yer alan 20 kulüp, 11 Mayıs Pazartesi günü bir telekonferans gerçekleştirerek geri dönüş planına dair detayları bir kez daha değerlendirecek.

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında mart ayında ara verilen Premier Lig'de 29 hafta geride kalırken , en yakın takipçisi 'nin 25 puan önünde lider durumda. Kırmızılar 30 yıllık aranın ardından ilk şampiyonluğunu arıyor.