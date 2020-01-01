"Premier Lig'de sezonun bütünlüğü bozuldu"

Watford forması giyen Troy Deeney, Premier Lig'de sezonun bütünlüğünün bozulduğunu ifade ederken, bu durumun Liverpool için haksızlık olduğunu söyledi

santrforu Troy Deeney, 30 yıldır şampiyonluk hasreti çeken için sezonun mahvolduğunu ve onlar adına üzüldüğünü söyledi.

Salgın nedeniyle ara verilen Premier Lig'de Liverpool, 2019-20 şampiyonluğundan yalnızca iki galibiyet uzaktaydı.

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CNN'e konuşan Deeney, Liverpool'un yaşadığı durumun talihsizlik olduğunu belirtirken, verilecek her kararın onlar için haksızlık olacağını dile getirdi:

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"Premier Lig'de bu sezonun bütünlüğü bozuldu. Liverpool için üzülüyorum çünkü ne karar verilirse verilsin, ligi kazanmayı hak ettiler. Kupayı kaldırmayı hak ediyorlar. Sezon devam etse bile salgın nedeniyle bütünlük bozuldu."

Haziran ayının ortasında yeniden başlaması beklenen Premier Lig'de kulüpler geçtiğimiz günlerde küçük gruplar halinde çalışmalara başlamıştı. Son yapılan açıklamaya göre ise kulüplerin takım halinde antrenmanlara devam edebileceği ifade edildi.