Premier Lig'de sezonun 11'i: Çağlar Söyüncü kadroda!

Goal'ün her sezon derlediği Premier Lig'de sezonun 11'i kadrosuna bu sezon Çağlar Söyüncü de dahil oldu.

'nin yıldız savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de sezonun en iyi 11'inde.

Goal'ün uluslararası okurlarının oylarıyla, bu sezon Leicester formasıyla harikalar yaratan ve adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Çağlar sezonun en iyi 11'ine seçildi.

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Çağlar'a stoperde eşlik eden isim ise 'un süper yıldızı Virgin van Dijk oldu. Kırmızılar 30 yıllık şampiyonluk hasretini dindirdikleri bu rüya sezonda kadroda tam yedi oyuncuyla temsil ediliyorlar. Van Dijk'la birlikte kadroya giren Liverpool futbolcuları Alisson, Alexander-Arnold, Robertson, Henderson, Mane ve Salah oldular.

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Kadroyu tamamlayan isimler ise gol kralı Jaime Vardy, asist kralı Kevin De Bruyne ve 'ın yeni yıldızı Bruno Fernandes.