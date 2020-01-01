Premier Lig'de sezonun 11'i: Çağlar Söyüncü kadroda!
Leicester City'nin yıldız savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de sezonun en iyi 11'inde.
Goal'ün uluslararası okurlarının oylarıyla, bu sezon Leicester formasıyla harikalar yaratan ve adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Çağlar sezonun en iyi 11'ine seçildi.
Çağlar'a stoperde eşlik eden isim ise Liverpool'un süper yıldızı Virgin van Dijk oldu. Kırmızılar 30 yıllık şampiyonluk hasretini dindirdikleri bu rüya sezonda kadroda tam yedi oyuncuyla temsil ediliyorlar. Van Dijk'la birlikte kadroya giren Liverpool futbolcuları Alisson, Alexander-Arnold, Robertson, Henderson, Mane ve Salah oldular.
Kadroyu tamamlayan isimler ise gol kralı Jaime Vardy, asist kralı Kevin De Bruyne ve Manchester United'ın yeni yıldızı Bruno Fernandes.
You voted... so here's your Premier League Team of the Season 🙌— Goal (@goal) July 25, 2020
Easily the best of the best 🤩
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