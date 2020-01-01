Premier Lig'de salgın korkusu

İngiliz hükümeti, sporcular ve teknik adamlar arasında artan koronavirüs vakaları nedeniyle liglere ara verme seçeneğini tartışıyor.

Premier Lig'de son günlerde artan koronavirüs vakaları hükümeti harekete geçirdi. İngiliz hükümeti, liglere ara verme seçeneğini gündemine aldı.

Daily Mail'de yer alan habere göre salı günü oynanması planlanan - maçının konuk ekibin kadrosunda görülen koronavirüs vakaları sebebiyle ertelenmesi hükümeti harekete geçirdi. Bakanlık yetkilileri federasyon ve kulüplerle bir araya gelerek liglere ara verme ihtimali dahil bir dizi önlemi gündemine aldı. Kulüp yetkililerini antrenmanlarda uygulanan tedbirleri sıkılaştırmaları konusunda uyaran hükümet, önlem alınmazsa liglere ara verilebileceğini söyledi.

West Bromwich Albion'da yeni göreve başlayan Sam Allardyce ise "66 yaşındayım ve en son istediğim şey koronavirüse yakalanmak. Belki oyuncular daha rahat atlatabilirler ancak futbolun içindeki herkesi düşünmek zorundayız" diyerek liglere iki haftalık bir ara verilmesini önerdi. Salı günü yapılan testlerde lig genelinde 18 kişinin pozitif çıkması endişeleri artırıyor. Federasyon ve bakanlık yetkililerinin alt liglerden başlayarak planlı bir kapatmayı da gündemine aldığı biliniyor.