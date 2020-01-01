Premier Lig'de Ocak ayının en iyisi Klopp

Jürgen Klopp, Premier Lig'de geçtiğimiz ayın en iyi teknik direktörü ödülünün 5. kez sahibi oldu.

Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Premier Lig'de Ocak ayının en iyi teknik direktörü seçildi.

Bu sezon Premier Lig'de birçok rekor kıran Alman teknik adam, Ocak ayında art arda aldığı beş galibiyetle bu ödülün de 5. kez sahibi oldu.

Klopp ödülü daha önce Ağustos, Eylül, Kasım ve Aralık ayında kazanmıştı.

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Premier Lig'de geride kalan 25 haftada yalnızca iki puan kaybeden Liverpool, en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 22'ye çıkardı.