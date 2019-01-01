Premier Lig'de ırkçı saldırılar devam ediyor

Manchester United'ın Crystal Palace'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada 21 yaşındaki futbolcu Marcus Rashford, sosyal medyada ırkçı saldırıya uğradı.

İngiltere Premier Lig takımlarından 'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'dan sonra, 21 yaşındaki İngiliz oyuncu Marcus Rashford'a sosyal medyada ırkçı saldırılarda bulunuldu.

Manchester United'ın geçen hafta Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltı atışını değerlendiremeyen Paul Pogba'nın ardından, 'a 2-1 yenildikleri mücadelenin 70. dakikasında penaltı kaçıran Marcus Rashford da ırkçı saldırılara maruz kaldı.

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Pogba ve Rashford'un yanı sıra, geçen hafta penaltı atışını değerlendiremeyen oyuncular Chelseali Tammy Abraham ve Reading'in futbolcusu Yakou Meite de maçtan sonra sosyal medyadan ırkçı saldırılara maruz kaldıklarını açıklamıştı.

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçtan sonra basın toplantısında ırkçı saldırılarla alakalı, "Geçen hafta da aynı konuyu konuştuk. Artık durmalıyız. Diyecek bir şey bulamıyorum. Irkçılığa karşı birçok kampanya düzenlendi fakat saldırganlar sahte kimliklerin arkasına saklanıyorlar. 2019 yılında hala bunları konuşuyor olmak delilik." ifadelerini kullandı.

Manchester ekibinin eski yıldızı ve İngiltere Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran Phil Neville, son dönemdeki ırkçılık olaylarından dolayı futbolculara sosyal medyayı boykot çağrısında bulunmuştu.