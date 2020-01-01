Premier Lig'de iki vaka

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan testlerde iki kişinin sonucu pozitif çıktı.

Premier Lig'de geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 2 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 19-25 Ekim tarihlerinde uygulanan 1609 test sonucunda 2 pozitif vaka tespit edildi.

31 Ağustos'tan bu yana yapılan testlerdeki pozitif tanı sayısı ise 44'e yükseldi.

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Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Testleri pozitif çıkan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.