Premier Lig'de geri dönüş için bir adım daha atıldı

Premier Lig Yönetimi, yaptığı toplantıda kullandığı oylarla kulüplerin takımca antrenmanlara başlayabileceğine karar verdi.

Haziran ayının ortasında yeniden başlaması beklenen Premier Lig'de kulüpler geçtiğimiz günlerde küçük gruplar halinde çalışmalara başlamıştı.

Premier Lig'den yapılan açıklamayla takımlar antrenmanlarda yeni bir döneme geçiyor.

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Kulüplerin takımca antrenmanlara başlayabileceğini belirtlen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Daha fazla takım

"Bugün yapılan oylama sonucunda Premier Lig'de sezonun yeniden başlamasına yönelik bir adım daha atıldı. Takımlar teması ve ikili mücadeleleri en aza indirerek birlikte antrenman yapabilecek. Premier Lig'in önceliği her zaman sağlık olmuştur. Bu yüzden tüm oyuncular ve teknik ekipler haftada iki defa teste girmeye devam edecek."

29 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 82 puanla, en yakın takipçisi 'nin 25 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.