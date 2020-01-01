Premier Lig'de 'en iyi teknik direktör' ödülüne 4 aday

Jurgen Klopp, Frank Lampard, Brendan Rodgers ve Chris Wilder sezonun en iyisinin belirleneceği oylamasında yarışıyor.

İngiltere Premier Lig'de "2019-2020 sezonunun en iyi teknik direktörü" ödülü için adaylar belli oldu.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 'dan Alman Jurgen Klopp, 'den İngiliz Frank Lampard, 'den Kuzey İrlandalı Brendan Rodgers ve Sheffield United'dan İngiliz Chris Wilder, adaylar olarak gösterildi.

Ödülün sahibi, taraftarlar ve futbol uzmanlarından oluşan jürinin oylarıyla belirlenecek. Futbolseverler için ligin internet sitesinde başlayan oylama, 10 Ağustos'a kadar sürecek.

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Son iki sezonda bu ödülü, 'nin İspanyol teknik direktörü Josep Guardiola kazanmıştı.