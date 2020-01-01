Premier Lig'de antrenmanlar için geri sayım

Bu hafta grup halinde çalışmalara başlayan Premier Lig ekipleri takım halinde çalışmalar için geri sayımda.

Haziran ayının ortasında yeniden başlaması beklenen Premier Lig'de kulüplere kısa süre içinde takım halinde antrenmanlara başlamaları için izin çıkabilir.

Bilindiği üzere Premier Lig ekipleri Salı günü küçük gruplar halinde çalışmalara başlamıştı.

Birleşik Krallık Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden, Çarşamba günü yapmış olduğu açıklamada takım halinde antrenmanlar için uygulanacak protokollerin bu hafta belirlenebileceğini söyledi.

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Daha fazla takım

Premier Lig kulüplerinde bu hafta oyuncu ve teknik heyet ekiplerine yapılan toplam 748 Kovid-19 testinde 6 pozitif vaka tespit edilmişti.

Öte yandan maçların Kovid-19 salgını nedeniyle maçların seyircisiz olması, Premier Lig'de yayın haklarıyla ilgili de bazı değişikliklere yol açabilir.

Dowden yayın haklarıyla ilgili yaptığı açıklamada ise bazı Premier Lig maçlarının ücretsiz olarak yayınlanabileceğini de belirtti.