Premier Lig'de antrenmanlar başlıyor

İngiltere Premier Lig'de futbola dönüş için ilk adım atıldı. Kulüplerin yaptığı toplantıda oy birliği ile yarından itibaren antrenmanlara dönme kararı

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Premier Lig için futbola dönüşün ilk aşaması belirlendi.

Bugün Premier Lig kulüplerinin video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan resmi açıklamada yarından itibaren küçük gruplar halinde idmanlara başlanacağı duyuruldu.

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Antrenmana Dönüş Protokolü'nün Birinci Adımı olarak takımlar antrenmanlarınaı sosyal mesafe kurallarına uyarak yapacak. Şu an için temasa izin verilmiyor.

Daha fazla takım

Bu ilk aşamaya oyuncular, teknik direktörler, Premier Lig kulüp doktorları, bağımsız uzmanlar ve İngiltere Hükümeti ile istişare edilerek karar verildiği belirtildi.

En üst düzey sağlık protokollerinin uygulanacağı ve herkesin mümkün olan en güvenli ortamda antrenman yapmasının sağlanacağı vurgulandı.