Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası

Premier Lig, oyuncular ve kulüp çalışanlarına yapılan 748 testte 3 farklı kulüpte toplamda 6 koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını ile verilen aranın ardından geri dönmeye hazırlanan Premier Lig'de pozitif vaka tespit edildi.

19 Mayıs itibarıyla antrenmanlara başlayan Premier Lig kulüplerinde oyunculara ve çalışanlara yapılan 748 koronavirüs testinde üç ayrı kulüpte toplamda altı kişinin sonucu pozitif çıktı.

Kulüp bilgilerine de pozitif vakaların isimlerine de yer verilmedi.

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Bu kişilerin yedi günlük karantinaya alınacağı belirtilirken durumlarının gözlem altında tutulacağı ve yeniden testler yapılacağı ifade edildi.