Premier Lig'de 1195 testin tamamı negatif çıktı
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Premier Lig tarafından yapılan açıklamada 1.195 kişiye yapılan altıncı testlerde pozitif sonuca rastlanılmadığı duyuruldu.
Açıklamada ayrıca, bütün bu bilgilerin rekabet eşitliği ve şeffaflık için paylaşıldığı ve lig yönetimi tarafından herhangi bir kulüp veya oyuncu hakkında koruma amaçlı ayrıntılı bilgi verilmediği ifade edildi.
Mart ayından bu yana maçların oynanmadığı Premier Lig, 17 Haziran'da yeniden başlayacak.
29 maçta 82 puan toplayan Liverpool, 28 maç sonunda 57 puanı bulunan Manchester City'nin önünde liderlik koltuğunda oturuyor.