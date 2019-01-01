Irkçılığa kim "dur" diyecek?

Futbolda ırkçılık vakaları, son dönemde sık sık gündeme gelmeye başladı. Yeni bir olay dizisi de İngiltere'de yaşandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden futbolcusu Wilfried Zaha, 6 Şubat Cumartesi günü oynanan maçı sonrasında sosyal medya üzerinden ırkçı saldırıya uğradı.

Gün geçmiyor ki yeni bir ırkçı eyleme daha şahit olmayalım. Son zamanlarda özellikle spor alanında artış gösteren ırkçı protestolar, yakın zamanda önce İtalya’da Moise Kean’e yapılanlarla gündeme gelmişti. Şimdi ise İngiltere’de benzer bir olay yaşandı.

Premier Lig’in 33.haftasında Newcastle United’a konuk olan Crystal Palace, rakibini Luka Milivojevic’in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazanmıştı. Newcastle United’lı DeAndre Yedlin’in müdahalesiyle takımına penaltı kazandıran Zaha, maçın ardından Twitter üzerinden ırkçı protestoya maruz kaldı. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna maymun benzetmesi yapan şahıs, kısa süre içerisinde gönderisini sildi.

Aynı gün, bazı İngiliz futbol kulüpleri, benzer ırkçı saldırılar sebebiyle şikayette bulundu. Bunlardan bir tanesi İngiltere 2. Lig ekiplerinden Derby County’den geldi. Brentford ile 3-3 biten maçın ardından Derby oyuncusu Duane Holmes’e karşı ırkçı protestolar düzenleyen rakip taraftarlardan biri, Brentford tarafından tespit edilip güvenlik güçlerine teslim edildi.

Bir diğer 2. Lig takımı Wigan Athletic, oyuncuları Nathan Byrne’a karşı ırkçı bir mesajın gönderildiğini polise bildirdi. Olayın ardından kulüp, şöyle bir açıklama yayınladı:

“Wigan Athletic Futbol Kulübü, oyuncularımızdan Nathan Byrne’a, Cumartesi günü sosyal medya üzerinden gönderilen ırkçı bir mesaj ile oldukça öfkeye kapılmıştır. Olayı yetkili bilimlere bildirdik ve olayın araştırılmasıyla ilgili iş birliği içinde bulunacağız. Ayrımcılığın toplumda yeri yoktur ve sosyal medya, bu kurala karşı bir istisna değildir. Bu davranışı nefret uyandırıcı buluyoruz.”