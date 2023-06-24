Premier Lig'in efsane oyuncularından birisi, henüz 45 yaşındayken kalp krizine yenik düştü.

Eski Premier Lig yıldızlarından Cedric Roussel, henüz 45 yaşındayken kalp krizi geçirdi ve hayata gözlerini yumdu.

Belçikalı yıldız, yirmi yılı aşkın süre devam eden kariyeri boyunca Coventry City ve Wolverhampton formalarını giydi.

Tarihler 24 Haziran Cumartesi gününü gösterdiğinde, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Ne söylendi?

İngiltere'deki ilk kulübü Coventry şu tweeti attı: "Coventry City, eski forvetimiz Cedric Roussel'in sadece 45 yaşında öldüğünü öğrenmekten büyük üzüntü duyuyor.

"Cedric, 1999-2001 yılları arasında 'Sky Blues' için 43 maç oynadı ve 11 gol attı. Bu çok üzücü zamanda ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz."

Bu arada Belçika Milli Takımı'nın sosyal emdya hesabı da şunları yazdı: "Cedric Roussel'in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz."

Rekor transfer bedeli

Roussel, 1999'da kiralık olarak Coventry'ye katılmadan önce kariyerine kendi ülkesinde başladı. O kadar etkileyici bir başlangıç yaptı ki 'Sky Blues' onu o zamanların devasa ücreti olan 1.2 milyon Sterlin gibi rekor bir ücrete transfer etti.

Sezonu altı Premier Lig golüyle bitiren genç Robbie Keane ile sağlam bir ortaklık kurdu. Ancak, ikinci sezonunda 2001 yazında Wolves'a 2 milyon Sterlin'e katıldı.

Roussel, Molineux'da istediği performansı gösteremeyen yıldız golcü, 25 maçta sadece iki kez ağları buldu.

Üç kez forma giydiği memleketi Belçika'ya döndü ve emekli olmadan önce Rusya, İtalya ve Kıbrıs'ta da kariyerine yeni takımlar ekledi.

"Premier Lig, benim hayalimdi!"

Ancak İngiltere'de geçirdiği zamanı hep çok iyi hatırladı ve bir keresinde şunları söylemişti: “Harika bir zamandı ve kariyerimin en iyi anlarını İngiltere'de yaşadım. Harika maçlar oynadık ve ben de önemli goller attım.

"Noel'de Arsenal'i yendiğimizi hatırlıyorum ve Old Trafford'da da neredeyse Manchester United'ı yeniyorduk.

"Premier Lig'de oynamak benim hayalimdi ve bana Coventry'de bunu gerçekleştirme şansı verildi. O zamanlar hala gençtim, ama denemek zorundaydım."