Premier Lig şok bir kararla başladı

Premier Lig'in geri dönüş maçında Aston Villa ile Sheffield United karşı karşıya gelirken, maça verilmeyen bir gol damga vurdu.

Hasret sona erdi, Premier Lig geri döndü. Hem de çok tartışılan bir kararla...

Ligin geri dönüş maçında Aston Villa, Sheffield United'ı konuk etti. Müsabaka 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken, ilk yarıda verilmeyen Sheffield golü maça damga vurdu.

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Müsabakanın 42. dakikasında gelişen Sheffield atağında Norwood'un soldan ceza sahasına gönderdiği serbest atışta kaleci Nyland topu eline aldı ama bu esnada takım arkadaşı Davis'le çarpıştı. Bunun üzerine geriye doğru giden Villa kalecisinin elindeki topla birlikte çizgiyi geçti. Fakat hakem Martin Oliver, gol çizgisi teknolojisinin bir uyarı vermediğini belirterek maçı devam ettirdi. Pozisyon tekrarında topun net bir şekilde çizgiyi geçtiği görüldü.

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Sheffield United'ın çizgiyi geçen topunda gol çizgisi teknolojisi devreye girmedi ve pozisyon devam etti.



(📸 @daznglobal ) pic.twitter.com/rfAMcMfBIP — mackolik (@mackolik) June 17, 2020

Sheffield'lı futbolcuların uzun süren itirazlarına rağmen karar değişmedi.

Maçın ikinci yarısında da gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldılar.