Birçok Premier Lig kulübünün üst düzey yöneticileri, mali kuralları ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından Manchester City’nin sahiplerinin kulübü satmaya zorlanmasını istiyor. Bağımsız Futbol Düzenleme Kurumu’nun harekete geçme yetkisi olduğunu doğrulamasıyla rakip kulüpler, benzeri görülmemiş bir yaptırım için baskıyı artırıyor.

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Rakipler City’ye en ağır yaptırımı istiyor

BBC Sport’a göre üç Premier Lig kulübünün yetkilileri, City’nin sahiplerinden kulübün alınması gerektiğini belirtti. Bu talep, bağımsız komisyonun eylül ayında verdiği kararın ardından geldi. Komisyon, City’nin 2009 ile 2018 arasında mali düzenlemeleri ihlal ettiğine ve soruşturmada iş birliği yapmadığına hükmetti.

Komisyon, kulübün gerçeği yansıtmayan ticari anlaşmalar yoluyla gelirlerini şişirdiğini ve 900 milyon sterlinlik zararı gizlediğini belirledi. Kurul, para cezasından puan silmeye, şampiyonlukların geri alınmasından ligden ihraç edilmeye kadar uzanabilecek nihai cezayı henüz açıklamadı. Ancak üst düzey lig yöneticilerinden bazıları, bu yaptırımların yeterli olmayacağını düşünüyor.

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey bir yönetici, Abu Dhabi United Group kontrolü bırakmaya zorlanmadıkça verilecek hiçbir cezanın anlamı olmayacağını savundu. Yönetici, daha hafif bir yaptırımın kulüplere düzenleme kurumunu neden katkı payıyla finanse ettiklerini sorgulatacağını söyledi. Bir başka kaynak ise ligin güvenilirliğinin zedelendiğini ve mevcut yönetim yerinde kaldığı sürece rakiplerin bu meseleyi geride bırakamayacağını belirtti.

Düzenleme kurumu harekete geçmekten kaçınmayacağını söylüyor

Artan tepki, bir yılı biraz aşkın süre önce kurulan Bağımsız Futbol Düzenleme Kurumu (IFR) Başkanı David Kogan üzerindeki baskıyı büyütüyor. Futbol Yönetişim Yasası’nın 34. maddesi uyarınca IFR, bir kulüp sahibinin dürüstlüğünü, güvenilirliğini ve mali sağlamlığını soruşturabiliyor; nihayetinde kulüp sahipliğinden çıkarılması yönünde karar verebiliyor.

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Bu hafta başında bir parlamento komisyonuna konuşan Kogan, City’nin itiraz süreci sonuçlandığında kurumun harekete geçmekten kaçınmayacağını açıkça belirtti.

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“Kulübün adını, büyüklüğünü ve meselenin boyutunu bir kenara bırakın,” dedi Kogan. “Bir kulüp belli bir büyüklükte diye ona ilişkin yasal görevlerimizi görmezden gelemeyiz.”

“Bir bakıma, suçlu bulunulan davalarda deliller zaten değerlendirilmiş durumda. Bu yüzden gerekeni yapmaktan kesinlikle kaçınmayacağız,” diye ekledi. “Bu koşulların oluştuğunu varsayarsak, harekete geçmeyeceksek bir futbol düzenleme kurumunun varlık amacı nedir?”

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Siyasi baskı ve hukuk mücadelesi için ayrılan kaynak

Şeyh Mansour’un yatırım grubunu satışa zorlayacak herhangi bir adımın daha geniş siyasi ve mali sonuçları olabilir. Eylül ayında Başbakan Andy Burnham, skandalın kulübün satışına yol açması hâlinde “gerçekten endişeleneceğini” söyleyerek eleştiri çekti. Burnham, City’nin sahiplerini “modern Manchester’ın inşasında çok büyük bir ortak” olarak övdü. Kogan ise IFR’nin siyasi baskıyı dikkate almayacağını sürekli vurguladı.

Olası bir mahkeme mücadelesine yönelik hazırlıklar da sürüyor. IFR İcra Kurulu Başkanı Richard Monks, kulüplerden alınan katkı paylarıyla 2 milyon sterlinlik bir dava fonu oluşturulduğunu açıkladı. Bu tutar, İngiltere’nin en üst beş ligindeki kulüplere yıllık 20,3 milyon sterline mal olan düzenleme faaliyetlerinin bir parçası. Hukuk giderlerinin bu tutarı aşması hâlinde kullanılmak üzere bir devlet kredisi üzerinde de anlaşmaya varıldı.

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Monks, milletvekillerine “Davayı kazanmayı, masrafları karşı taraftan tahsil etmeyi ve devlete geri ödeme yapmayı bekliyoruz,” dedi. “Bu büyük davayı kaybedersek tutar eninde sonunda katkı payına eklenecek ve devlete bu yolla geri ödeme yapacağız.”

Öte yandan Premier Lig kulüpleri, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli City sponsorları Etihad ve Etisalat’ın lige dava açmayı düşündüklerini belirtmesinin ardından geçen hafta ligin beş yönetim kurulu üyesinin hukuk masraflarını karşılamak için oy kullandı.

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Belirleyici olan itirazın sonucu

Premier Lig, hukuki süreç devam ederken kulüplerden kamuoyu önünde yorum yapmamalarını istedi. City, herhangi bir usulsüzlük yaptığı iddiasını güçlü biçimde reddetmeyi sürdürüyor ve komisyonun bulgularına resmen itiraz etti . Kulüp, kararda hukuk, ilke ve olgular bakımından açık ve esaslı hatalar bulunduğunu savunuyor.