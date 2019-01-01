Premier Lig, Ozan Tufan'ın peşinde

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ozan Tufan için Premier Lig takımları harekete geçti.

Geçtiğimiz sezon 'a kiralanan ve orada gösterdiği performansla yeni sezonda 'nin vazgeçilmezlerinden biri olan Ozan Tufan, İngiliz ekiplerini peşine taktı.

Fanatik'in haberine göre, 24 yaşındaki yıldız için ve devreye girdi. İki Premier Lig ekibinin de gözlemcilerini Fenerbahçe ve Milli Takım maçlarına gönderdiği öğrenildi.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ozan, 1 Ocak itibarıyla yeni sezonda geçerli olmak üzere başka bir takımla anlaşabilir.

"Geri dönmek için çok çalıştım"

İzlanda maçının ardından Haber Global'e açıklamalarda bulunan Ozan Tufan, "Geri dönmek için çok çalıştım ve çabaladım. Hayatımı tekrardan revize ettim. Bugünlere tekrar dönmemde herkesin bana çok yardımı oldu. Başkanımız, Sergen Hocam, Şenol Hocam, Ersun Hocam, menajerlerim, arkadaşlarım herkes destekledi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tek kelimeyle anlatmak gerekirse; çalışmak, çalışmak, çalışmak!" ifadelerini kullanmıştı.