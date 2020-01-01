Premier Lig maçları açık kanal BBC 1'den yayımlanacak

17 Haziran'da da başlaması beklenen Premier Lig maçlarının üçte biri ücretsiz yayın yapan BBC 1'de yayımlanacak.

İngiltere Premier Lig'de sezon 17 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek.

Diğer spor müsabakalarının da 1 Haziran'dan itibaren seyircisiz olarak yeniden başlayacağını, bu konuda bir kılavuz hazırladıklarını ifade eden Kültür Bakanı Oliver Dowden, "Bekleme bitti. Canlı İngiliz sporu, kısa bir süre sonra güvenli ve dikkatli bir ortamda yeniden devam edecek" dedi.

Her spor branşının müsabakalara ne zaman başlayacağına kendisinin karar vereceğini söyleyen Dowden, 17 Haziran'da başlaması beklenen Premier Lig maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayımlanacağını, bu maçlar arasında - karşılaşmasının da olacağını bildirdi.

Daha fazla takım

Kılavuz yayımlandı

Yayımlanan kılavuza göre, sporcular, destek personeli, yetkililer ve medya mensupları dahil maçlarda görev alacak herkes, ayrı ayrı ve mümkün olduğunca kendi özel araçlarıyla seyahat edecek.

Haberin devamı aşağıda

Alana girişler öncesi semptomlara bakılacak, enfekte olduğu bilinen veya şüphelenilenlere izin verilmeyecek, bu kişiler tecrit edilecek.

Mümkün olduğunca sosyal mesafeye dikkat edilecek, hakeme itirazlarda, sporcular arası anlaşmazlıklarda veya sevinç gösterilerinde bu kurala uyulacak.

Soyunma odası kullanımı en aza indirilecek ancak duşlar kullanılabilecek.