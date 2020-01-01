Premier Lig kulüpleri hazırlık maçı yapacak

Premier Lig'de kulüpler, 17 Haziran'da 2019-20 sezonunun geri kalanına başlamadan önce hazırlık maçları yapma izni aldı.

İngiltere Premier Lig kulüpleri, salgın sebebiyle verilen üç aylık aranın ardından hazırlık maçları ile dönüş yapacak.

Telegraph'ın haberi ve Goal kaynaklarının da doğruladığı bilgiye göre 17 Haziran'dan kaldığı yerden devam edecek olan Premier Lig'de takımlara ya kendi sahalarında ya da antrenman tesislerinde hazırlık maçı yapma izni verildi.

Kulüpler Premier Lig yönetimi tarafından koyulan kısıtlamalara uymayı kabul etti. Buna göre takımlar, kendi sahalarından 90 dakikadan fazla uzaklıkta olan yerlere seyahat etmesi yasak olacak, oyuncular kendi arabaları ile seyahat edecek ve maçları hakemler yerine teknik ekip görevlileri yönetecek.

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Bu hazırlık maçlarının yapıldığı yerde de maksimum güvenlik önemleri alınacak.