Premier Lig kulüpleri "Büyük Resim Projesi"ni reddetti

İngiltere futbolunda köklü bir değişikliğe neden olabilecek proje, Premier Lig kulüpleri tarafından kabul görmedi.

İngiltere'nin en büyük iki takımı ve , ülke futbolunda radikal bir değişiklik yapmak amacıyla "Büyük Resim Projesi"ni ortaya çıkarmıştı.

Liverpool'un sahiplerinin tasarladığı, Manchester United'ın da destek verdiği projede şu maddeler yer alıyordu:

- Premier Lig'deki takım sayısı 20'den 18'e düşürülecek.

Daha fazla takım

- Lig Kupası ve Community Shield kaldırılacak. Lig Kupası devam edecekse Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar, Lig Kupası'na katılmayacak.

- EFL (Championship, Lig 1, Lig 2) kulüplerine 250 milyon sterlin, federasyona ise 100 milyon sterlin değerinde destek verilecek.

- Lig için yapılan oylamalarda her takımın birer oy hakkı bulunma sistemi değiştirilecek ve Manchester United, Liverpool, , , , 'a daha fazla güç verilecek.

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EFL Başkanı Rick Parry'nin de desteklediği bu proje için Premier Lig ekipleri bir toplantı yaptı.

The Times'ın haberine göre Premier Lig kulüpleri, bu projenin yürürlüğe girmesini reddetti. Projenin onay alması için 20 kulübün 14'ünün oyuna ihtiyacı vardı.

Kulüpler projedeki maddelerden sadece Lig 1 ve Lig 2 kulüplerine destek verilmesine karşı çıkmadı.