İngiltere Premier Lig kulübü, Çağlar Söyüncü için ciddi bir bonservis ücretini gözden çıkardı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinin üst sıralarında bulunan Çağlar Söyüncü'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosona katmak istediği A Millî Takım stoperine iki talipli daha çıktı.

İlk rakip Mourinho

Sky İtalya'da yer alan habere göre İtalya Serie A ekibi AS Roma, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlamak istiyor. Jose Mourinho'nun tecrübeli savunmacıyı kadrosunda görmek istediği kaydediliyor. AS Roma'nın, Çağlar için Atletico Madrid'e kiralama teklifinde bulunacağı kaydediliyor.

Premier Lig'den 20 milyon Euro!

Öte yandan söz konusu haberde İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın da Çağlar için devrede olduğu bildiriliyor. Londra kulübünün, Türk stoper için 20 milyon Euro'luk bonservis ücretini gözden çıkardığı gelen haberler arasında.