Dünyanın en değerli ligleri açıklanırken Premier Lig ile Süper Lig arasındaki fark 10 milyar euro'dan fazla.

Dünyanın en değerli ligleri belli oldu

Süper Lig ile zirve arasında milyarlarca euro'luk fark var

Liste futbolcuların piyasa değerleri toplanarak yapıldı

NE OLDU? Transfermarkt verileri kullanılarak dünyanın en değerli ligleri sıralandı. Süper Lig 1.15 milyar Euro piyasa değeriyle listede ilk 10 sırada yer alırken. İngiltere Premier Lig rakiplerine açık ara fark attı. Premier Lig’i sıralamada İspanya, İtalya ve Almanya takip etti.

BÜYÜK RESİM: Premier Lig, 11.75 milyar euro'luk değeriyle listenin zirvesinde yer aldı. La Liga, 5.48 milyar euro ile ikinci sıraya yerleşirken onu 4.95 milyar euro'luk değerle İtalya Serie A üçüncü sıradan takip etti. 1.15 milyar euro'luk değeriyle Türkiye Süper Lig listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.

Ekonomik olarak dünyanın en değerli ligleri şu şekilde:

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10- Jupıler Pro League ( Belçika) 921 milyon Euro

9- Süper Lig (Türkiye) 1.15 milyar Euro

8- Eredivisie (Hollanda) 1.32 milyar Euro

7- Championship (İngiltere) 1.56 milyar Euro

6- Liga Portugal (Portekiz) 1.62 milyar Euro

5- Ligue 1 (Fransa) 3.58 milyar Euro

4- Bundesliga (Almanya) 4.49 milyar Euro

3- Serie A (İtalya) 4.95 milyar Euro

2- LaLiga (İspanya) 5.48 milyar Euro

1- Premier League ( İngiltere) 11.75 milyar Euro

DAHA FAZLASI: Premier Lig ile Süper Lig arasındaki fark 10 milyar euro'dan fazla. Premier Lig diğer liglere de açık ara fark attı.