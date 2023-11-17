Premier Lig ekibi Everton, 10 puan silme cezası aldı

Everton, Premier Lig'in finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği için 10 puan silme cezası aldı.

Everton'ın 10 puanı silindi

Ligde 19. sıraya geriledi

2021-22 sezonunda kural ihlali yaptılar

NE OLDU? Everton hakkında finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmada karar açıklandı. Premier Lig'den yapılan açıklamada Everton'a 2021-22 sezonundaki kural ihlali nedeniyle 10 puan silme cezası verildiği belirtildi.

BÜYÜK RESİM: Ceza öncesinde 14 puanla 14. sırada yer alan Everton, aldığı cezanın ardından 19. sıraya geriledi. Yapılan incelemelerde Everton'ın ilgili dönemde 125.4 milyon sterlin zarar ettiği, izin verilen limitin ise 105 milyon sterlin olduğu belirtildi.

DAHA FAZLASI: Premier Lig ekiplerinin 3 yıl içinde maksimum 105 milyon sterlin zarar etme hakkı var. Everton bu limiti tek dönemde aştı. 2018-2021 yılları arasında toplam 370 milyon zarara ulaştı.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Puan silme cezası alan Everton bir sonraki maçını 26 Kasım'da Manchester United ile oynayacak.