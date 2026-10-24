Premier Lig’e dönüş mü? Antonio Rüdiger’in gelecek planı ortaya çıktı

Eski Alman millî futbolcu, Almanya Millî Takımı'ndaki kariyerini ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından noktaladı. Kral Kulüp'le sözleşmesi ise bir sezon daha uzatma opsiyonuyla birlikte 2027'ye kadar devam ediyor.

Sonrası henüz tamamen belirsiz. Sport Bild'e göre Rüdiger, geleceğine ilişkin planlamayla gelecek ilkbaharda ilgilenmek istiyor. O zamana kadar tüm odağı teknik direktör Jose Mourinho'nun takımında olacak.

Portekizli teknik adamın yönetiminde son dönemde yedek kulübesiyle ilk 11 arasında gidip gelen Rüdiger, buna rağmen kendisini enerjik ve formda hissediyor. Ailesi de İspanya'nın başkentinde oldukça mutlu. Geçen yaz Rüdiger'in sözleşmesinin uzatılmasını destekleyen isim de Mourinho'ydu.

İtalya, İngiltere veya Suudi Arabistan: Rüdiger'in yolu nereye düşebilir?

Ancak kışın Madrid'de bir gelecek kurmasının zor olabileceği ortaya çıkarsa Premier League'in yanı sıra Suudi Arabistan Pro Ligi de gündeme gelebilir. İngiltere'de ise özellikle Tottenham Hotspur'un 33 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtiliyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

VfB Stuttgart ve AS Roma'daki dönemlerinin ardından Rüdiger, 2017'den 2022'ye kadar Chelsea'de oynadı ve 2021'de Thomas Tuchel yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ni bile kazandı. İki çocuğu da Londra'da doğan Rüdiger için şehre dönüş cazip olabilir.