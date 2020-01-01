Premier Lig devleri Griezmann için harekete geçti
Premier Lig devleri, Lionel Messi'nin Barcelona'da kalma kararından sonra Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman tarafından Griezmann'a Messi rolü sözü verildi ancak Arjantinli yıldızın takımda kalacağını açıklamasının ardından tüm planlar değişti.
Kadrosundaki Ansu Fati ve Ousmane Dembele gibi genç yeteneklere şans vermek isteyen Barcelona, birkaç isimle yollarını ayırmak isterken, gündemdeki ilk isim Griezmann oldu. Bunun üzerine Premier Lig kulüpleri harekete geçti.
Daily Mail'de yer alan habere göre daha önce Liverpool'un listesinde yer alan Griezmann için Manchester United ve Arsenal'in de talip olduğu öğrenildi.
Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den 120 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu ve çıktığı 48 resmi müsabakada 15 gol atarken, 4 asist yaptı.