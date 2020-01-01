Premier Lig devleri Griezmann için harekete geçti

Manchester United, Liverpool ve Arsenal, Antoine Griezmann için Barcelona'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

Premier Lig devleri, 'nin 'da kalma kararından sonra Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman tarafından Griezmann'a Messi rolü sözü verildi ancak Arjantinli yıldızın takımda kalacağını açıklamasının ardından tüm planlar değişti.

Haberin devamı aşağıda

Kadrosundaki Ansu Fati ve Ousmane Dembele gibi genç yeteneklere şans vermek isteyen Barcelona, birkaç isimle yollarını ayırmak isterken, gündemdeki ilk isim Griezmann oldu. Bunun üzerine Premier Lig kulüpleri harekete geçti.

Daha fazla takım

Daily Mail'de yer alan habere göre daha önce 'un listesinde yer alan Griezmann için ve 'in de talip olduğu öğrenildi.

Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon 'den 120 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu ve çıktığı 48 resmi müsabakada 15 gol atarken, 4 asist yaptı.