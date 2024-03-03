İngiltere Premier Lig kulübü, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu yakın markaja aldı.

Geldiği günden bu yana Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla büyük bir takdir toplayan Ferdi Kadıoğlu için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girmiş durumda.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da sezon sonu ayrılacağını vurgulayan millî futbolcu, yaz aylarında Türkiye'ye veda etmeye hazırlanıyor.

Son gelen haberler de Ferdi Kadıoğlu'nun Kadıköy'den ayrılacağı yönünde.

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İddialar neler?

Sabah gazetesinde yer alan habere göre İngiltere Premier Lig devi Arsenal, 24 yaşındaki mill futbolcuyu göz hapsine almış durumda.^

Haberde, Londra kulübünün sportif direktörü Edu Gaspar'ın dün Fenerbahçe'nin Mersin'de Hatayspor'a konuk olduğu maçı takip ettiği bildirildi.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon sadece bir maç kaçıran ve diğer tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalan Ferdi için sarı-lacivertli yönetim, rekor bir transfer ücreti bekliyor.

Sözleşmesi 2026'da bitecek oyuncu için kapı 20 milyon Euro'dan açılacak.