Premier Lig devinden Eljif Elmas raporu

Bazı Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer alan Eljif Elmas, Premier Lig'in önemli takımlarından birinin yakın takibinde.

, Eljif Elmas için değerlendirme raporu hazırladı.

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Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre, Premier Lig ekibinin scoutları, 2017-2018 sezonunda Makedonya'nın Rabotnicki kulübünden 'ye 180 bin euro karşılığında transfer olan Eljif Elmas'ı izledi. Makedon oyuncu için hazırlanan raporda, genç, dinamik ve fiziksel kapasitesinin iyi olduğuna yönelik vurgular yer alsa da hücumda beklentileri karşılamaktan uzak olduğu belirtildi.

Premier Lig seviyesinin uzağında olduğu ifade edilen 19 yaşındaki oyuncunun 'B+ A-' klasmanında olduğu belirlendi. Rapora göre, Tottenham'ın izlediği genç oyuncular listesinde diğer isimlerin arkasında kalan Eljif Elmas'ın şu an için Premier Lig'e transferi olası görünmüyor.

19 yaşındaki oyuncuyu aynı zamanda İtalya ekiplerinden ve da takip ediyor.