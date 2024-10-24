İngiltere Premier Lig devi, Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin ilk 11'de şans vermediği Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer edilen ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Arda Güler’e talip var.

Carlo Ancelotti'nin bir türlü formayı vermediği genç yıldızın ayrılığı düşünmeye başladığı belirtildi.

Yine çok az süre aldı

Önceki gün gerçekleşen Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Dortmund’u ağırlayan Real Madrid, geriden gelip maçı kazanmıştı.

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Bu karşılaşmanın ilk 11’inde sahne alamayan Arda, 90. dakikada Bellingham’ın yerine oyuna dahil oldu.

Rodrygo sakatlandı, Arda yine oynamazsa kriz derinleşecek

Borussia Dortmund mücadelesinin 83. dakikasında Vazquez’in attığı gol öncesi topu oyunda tutmak isterken sakatlanan Real Madrid’in Brezilyalı futbolcusu Rodrygo 85’te oyundan alınmıştı.

Yapılan ilk kontrollerin ardından Rodrygo’nun Barcelona karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Teknik direktör Ancelotti’nin Rodrygo’nun yerine kimi oynatacağı merak konusu. Eğer Arda bu durumda da oynamazsa krizin derinleşeceği ifade ediliyor.

Manchester City bombası

Eflatun-Beyazlılar’da Arda Güler’in beklenen süreleri alamaması durumunda sezon sonunda adres değiştireceği iddia edildi.

Fanatik'te yer alan haberde İngiltere’nin dev kulübü Manchester City’nin Arda Güler ile ilgilendiği öğrenildi.

19 yaşındaki futbolcu için planlama yapan Manchester City’nin Arda’yı uzun vadeli bir yatırım olarak düşündüğü belirtildi.

Milli futbolcunun Kevin de Bruyne’nin olası ayrılığına alternatif olabileceği aktarıldı.