Premier Lig devi, Vedat Muriqi'i tribünden izledi

Vedat Muriqi'in Avrupa'da birçok talibi bulunurken, Premier Lig devi işleri ciddiye bindirdi.

'de bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi'in talipleri her geçen gün artıyor.

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre yetkilileri, Fenerbahçe'nin ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip etti.

Sezon başından bu yana Kosovalı golcüyü yakından takip eden Tottenham, İstanbul'a gelerek bu transferdeki kararlılığını gösterdi.

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Ancak sarı lacivertli kulübün yöneticileri, Muriqi ile görüşme yaparak bu transferin gerçekleşmesini istemediklerini ve gelecek sezon da takımda kalmasını istediklerini iletti.

Fenerbahçe, 25 yaşındaki golcü için en az 20 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

Muriqi bu sezon sarı lacivertli formayla çıktığı 14 resmi müsabakada 10 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.