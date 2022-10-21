Premier Lig'deki en hızlı oyuncu kim?

Hız, günümüz futbolunda sahanın her alanında fark yaratmanız için önemli bir bileşen ve eğer rakibinizden birkaç metre gerideyseniz affedilmeyen sonuçları olabilir.
Forvet oyuncuları, savunmacıları hızla geçebilirse büyük bir avantaj yakalarken savunmacılar, hızlı forvetlere ayak uydurmak istiyorlarsa onları yakalamaları gerek.
Peki Premier Lig'in en hızlı oyuncuları hangileri? GOAL Türkiye ile inceleyelim.
2022-23 Premier Lig'in en hızlı oyuncusu kim?
Sıralama
Oyuncu
En yüksek hız
1
Darwin Nunez
36.5 km/h
2
Gabriel Martinelli
35.9 km/h
3
Diogo Dalot
35.8 km/h
4
Allan Saint-Maximin
35.7 km/h
5
Jack Stacey
35.6 km/h
Liverpool'un forveti Darwin Nunez, 2022/23 sezonunda Premier Lig'deki en yüksek hıza ulaştı ve Kırmızıların Ağustos 2022'de Fulham karşı oynadıkları maçta saatte 36,5 kilometrelik bir hız yakaladı.
Nunez'i Arsenal forveti Gabriel Martinelli ve Manchester United'ın beki Diogo Dalot takip ediyor. Newcastle United'ın kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin ile Bournemouth'un oyuncusu Jack Stacey ulaştıkları hızlarla ilk beşte yer alan isimler.
Manchester City'nin yeni gözdesi Erling Haaland 2022-23 sezonundaki hız sıralamasında sürpriz bir şekilde yer almadı.