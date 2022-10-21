Premier Lig'deki en hızlı oyuncu kim?

İngiltere'nin en üst ligindeki en hızlı oyuncuya GOAL Türkiye ile göz atalım.

Hız, günümüz futbolunda sahanın her alanında fark yaratmanız için önemli bir bileşen ve eğer rakibinizden birkaç metre gerideyseniz affedilmeyen sonuçları olabilir.

Forvet oyuncuları, savunmacıları hızla geçebilirse büyük bir avantaj yakalarken savunmacılar, hızlı forvetlere ayak uydurmak istiyorlarsa onları yakalamaları gerek.

Peki Premier Lig'in en hızlı oyuncuları hangileri? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

2022-23 Premier Lig'in en hızlı oyuncusu kim?

Sıralama Oyuncu En yüksek hız 1 Darwin Nunez 36.5 km/h 2 Gabriel Martinelli 35.9 km/h 3 Diogo Dalot 35.8 km/h 4 Allan Saint-Maximin 35.7 km/h 5 Jack Stacey 35.6 km/h

Liverpool'un forveti Darwin Nunez, 2022/23 sezonunda Premier Lig'deki en yüksek hıza ulaştı ve Kırmızıların Ağustos 2022'de Fulham karşı oynadıkları maçta saatte 36,5 kilometrelik bir hız yakaladı.

Nunez'i Arsenal forveti Gabriel Martinelli ve Manchester United'ın beki Diogo Dalot takip ediyor. Newcastle United'ın kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin ile Bournemouth'un oyuncusu Jack Stacey ulaştıkları hızlarla ilk beşte yer alan isimler.

Manchester City'nin yeni gözdesi Erling Haaland 2022-23 sezonundaki hız sıralamasında sürpriz bir şekilde yer almadı.