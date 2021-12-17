Premier Lig'de Covid-19 nedeniyle hangi maçlar ertelendi?

Covid-19 pandemisi tüm şiddetiyle devam ederken Omicron varyantı İngiltere'de ani vaka artışlarına neden oldu.

Kulüplerdeki salgın nedeniyle birçok Premier Lig maçı iptal edildi. Peki covid-19 ile ilgili yeni kurallar neler ve daha fazla erteleme olacak mı? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Covid-19 nedeniyle 2021/22 sezonunda Premier Lig'de hangi maçlar ertelendi?

12 Aralık'ta Tottenham ile Brentford arasında oynanması planlanan karşılaşma salgın nedeniyle ertelenen ilk mücadeleydi. 14 Aralık'taki Manchester United - Brentford karşılaşması da ertelendi.

Tarihi 15 Aralık olarak planlanan Burnley - Watford mücadelesi de Watford ekibindeki salgın nedeniyle maçtan saatler önce iptal edildi. Bir gün sonra ise Tottenham'ın Leicester City'ye konuk olacağı karşılaşma ertelendi.

Manchester United'in Brighton ile iç sahada 18 Aralık'ta oynayacağı mücadele ve aynı gün içinde Southampton, Brentford, Watford, Crystal Palace, West Ham ve Norwich ekiplerinin maçları da iptal edildi.

19 Aralık'ta oynanacak Everton - Leicester City karşılaşması da ertelendi.

Orijinal fikstür Maç Lig Aralık 12, 2021 Brighton vs Tottenham Premier Lig Aralık 14, 2021 Brentford vs Man Utd Premier Lig Aralık 15, 2021 Burnley vs Watford Premier Lig Aralık 16, 2021 Leicester vs Tottenham Premier Lig Aralık 18, 2021 Man Utd vs Brighton Premier Lig Aralık 18, 2021 Southampton vs Brentford Premier Lig Aralık 18, 2021 Watford vs Crystal Palace Premier Lig Aralık 18, 2021 West Ham vs Norwich Premier Lig Aralık 19, 2021 Everton vs Leicester Premier Lig

Hangi Premier Lig kulüplerinde pozitif vaka görüldü?

Tottenham ve Manchester United'a ek olarak, Leicester City'de de pozitif vakalar görüldü. Graham Potter, Brighton'da üç veya dört pozitif vaka olduğunu söylerken Norwich City menajeri Dean Smith karantinada olan bir oyuncusu olduğunu açıkladı. Ayrıca Chelsea de pozitif vakaların görüldüğü Premier Lig kulüpleri arasında.

Covid-19 nedeniyle iptal olan maçlar için Premier Lig kuralları ne söylüyor?

Premier Lig kurallarına göre, bir lig maçının yeniden düzenlenmesine veya ertelenmesine yalnızca istisnai durumlarda izin veriliyor. Bu kural her kulüp için ayrı değerlendiriliyor.

Ancak Brentford - Manchester United maçının iptalinin ardından Premier Lig'de yeni "acil durum önlemleri" alınacağı açıklandı.

Antrenmanlar için günlük yapılan testlere ek olarak, oyuncular ve personeller artık haftada en az iki kez PCR testi olacaklar. Maske takma ve sosyal mesafe gibi önlemlerin devam etmesi bekleniyor.