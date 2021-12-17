Premier Lig'de Covid-19 nedeniyle hangi maçlar ertelendi?

İdil Erin Tetik
Getty/Goal

Covid-19 nedeniyle iptallere ilişkin yeni Premier Lig kuralları neler ve hangi maçlar ertelendi?

Covid-19 pandemisi tüm şiddetiyle devam ederken Omicron varyantı İngiltere'de ani vaka artışlarına neden oldu.

Kulüplerdeki salgın nedeniyle birçok Premier Lig maçı iptal edildi. Peki covid-19 ile ilgili yeni kurallar neler ve daha fazla erteleme olacak mı? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Covid-19 nedeniyle 2021/22 sezonunda Premier Lig'de hangi maçlar ertelendi?

12 Aralık'ta Tottenham ile Brentford arasında oynanması planlanan karşılaşma salgın nedeniyle ertelenen ilk mücadeleydi. 14 Aralık'taki Manchester United - Brentford karşılaşması da ertelendi.

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Tarihi 15 Aralık olarak planlanan Burnley - Watford mücadelesi de Watford ekibindeki salgın nedeniyle maçtan saatler önce iptal edildi. Bir gün sonra ise Tottenham'ın Leicester City'ye konuk olacağı karşılaşma ertelendi.

Manchester United'in Brighton ile iç sahada 18 Aralık'ta oynayacağı mücadele ve aynı gün içinde Southampton, Brentford, Watford, Crystal Palace, West Ham ve Norwich ekiplerinin maçları da iptal edildi.

19 Aralık'ta oynanacak Everton - Leicester City karşılaşması da ertelendi.

Orijinal fikstür

Maç

Lig

Aralık 12, 2021

Brighton vs Tottenham

Premier Lig

Aralık 14, 2021

Brentford vs Man Utd

Premier Lig

Aralık 15, 2021

Burnley vs Watford

Premier Lig

Aralık 16, 2021

Leicester vs Tottenham

Premier Lig

Aralık 18, 2021

Man Utd vs Brighton

Premier Lig

Aralık 18, 2021

Southampton vs Brentford

Premier Lig

Aralık 18, 2021

Watford vs Crystal Palace

Premier Lig

Aralık 18, 2021

West Ham vs Norwich

Premier Lig

Aralık 19, 2021

Everton vs Leicester

Premier Lig

Hangi Premier Lig kulüplerinde pozitif vaka görüldü?

Tottenham ve Manchester United'a ek olarak, Leicester City'de de pozitif vakalar görüldü. Graham Potter, Brighton'da üç veya dört pozitif vaka olduğunu söylerken Norwich City menajeri Dean Smith karantinada olan bir oyuncusu olduğunu açıkladı. Ayrıca Chelsea de pozitif vakaların görüldüğü Premier Lig kulüpleri arasında.

Covid-19 nedeniyle iptal olan maçlar için Premier Lig kuralları ne söylüyor?

Premier Lig kurallarına göre, bir lig maçının yeniden düzenlenmesine veya ertelenmesine yalnızca istisnai durumlarda izin veriliyor. Bu kural her kulüp için ayrı değerlendiriliyor.

Ancak Brentford - Manchester United maçının iptalinin ardından Premier Lig'de yeni "acil durum önlemleri" alınacağı açıklandı.

Antrenmanlar için günlük yapılan testlere ek olarak, oyuncular ve personeller artık haftada en az iki kez PCR testi olacaklar. Maske takma ve sosyal mesafe gibi önlemlerin devam etmesi bekleniyor.