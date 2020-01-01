Premier Lig acil toplanıyor

Arteta ve Hudson-Odoi'da koronavirüs çıkmasının ardından Premier Lig yönetimi acil toplantı kararı aldı.

Koronavirüs yüzünden ertelenen spor organizasyonları arasına Premier Lig de eklenebilir.

Dünya çapında büyük bir hızla yayılan ölümcül virüs nedeniyle birçok spor organizasyonu ertelendi. Premier Lig ise maçların oynanması yönünde kararlı bir çizgi izliyor. Fakat Teknik Direktörü Mikel Arteta ve oyuncusu Callum Hudson-Odoi'da virüse saptanması üzerine lig acil toplantı kararı aldı.

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13 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek toplantıda Premier Lig'de de maçlara bir süre ara verilmesi bekleniyor.

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'de ismi açıklanmayan üç futbolcunun yanı sıra, Goal'ün edindiği bilgilere göre, forması giyen Benjamin Mendy de Covid-19 virüsü şüphesiyle karantina altında.

Birleşik Krallık hükümeti şu ana kadar kıtanın kalanında görülen kapsamlı tedbirleri henüz benimsemedi ve Premier Lig de hükümetle aynı çizgide hareket ediyordu. Yapılacak acil toplantıda 20 kulübün temsilcilerine ligin ertelenip ertelenmemesi yönündeki fikirleri sorulacak.