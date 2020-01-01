Premier Lig acil toplanıyor
Koronavirüs yüzünden ertelenen spor organizasyonları arasına Premier Lig de eklenebilir.
Dünya çapında büyük bir hızla yayılan ölümcül virüs nedeniyle birçok spor organizasyonu ertelendi. Premier Lig ise maçların oynanması yönünde kararlı bir çizgi izliyor. Fakat Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ve Chelsea oyuncusu Callum Hudson-Odoi'da virüse saptanması üzerine lig acil toplantı kararı aldı.
13 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek toplantıda Premier Lig'de de maçlara bir süre ara verilmesi bekleniyor.
Leicester City'de ismi açıklanmayan üç futbolcunun yanı sıra, Goal'ün edindiği bilgilere göre, Manchester City forması giyen Benjamin Mendy de Covid-19 virüsü şüphesiyle karantina altında.
Birleşik Krallık hükümeti şu ana kadar kıtanın kalanında görülen kapsamlı tedbirleri henüz benimsemedi ve Premier Lig de hükümetle aynı çizgide hareket ediyordu. Yapılacak acil toplantıda 20 kulübün temsilcilerine ligin ertelenip ertelenmemesi yönündeki fikirleri sorulacak.