Premier Lig, 2022'ye kadar S Sport'ta

Saran Group, İngiltere Premier Ligi ile anlaşmasını 2022’ye kadar yeniledi.

S Sport, Premier Lig ile anlaşmasını yenileyerek, bu içeriği üç yıl daha yayınlayacağını duyurdu.

Premier Lig maçları ayrıca Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması üzerinden de yayınlanacak.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, bu konuda şu bilgileri verdi:

“Dünyanın en iyi spor müsabakalarını ve sporcularını Türk sporseverler ile buluşturmak için yaptığımız yatırımlara devam ediyoruz. Saran Group ile Premier Lig arasında yenilenen anlaşma, sadece bizim kanalımız S Sport ve mobil uygulamamız S Sport Plus için değil, Türk sporseverleri için de önemli bir kazanım olmuştur. Bu vesile ile Saran Group, ülkemize olan inancını, spor ve yayıncılık alanına yaptığı yeni yatırımlarla bir kez daha göstermiş oldu.”