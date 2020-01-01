Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor

Premier Lig kulüpleri, ligin 17 Haziran'da başlaması için anlaşmaya vardı.

Premier Lig kulüpleri, 2019-2020 sezonunun 17 Haziran'da başlaması konusunda görüş birliğine vardı.

Salgın sebebiyle 13 Mart'ta ertelenen Premier Lig, 17 Haziran'da oynanacak Aston Villa - Sheffield United ve - maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek. Bu maçlar İngiltere Lig kupası sebebiyle ertelenen 29. hafta maçlarıydı.

30. hafta maçları ise 19 ve 21 Haziran tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar seyircisiz olacak.

Daha fazla takım

Ligde kalan 92 maçın Sky Sports, BT Sport, BBC Sport ve Amazon Prime tarafından yayınlanacağı kaydedildi.

Öte yandan BBC, haftada 4 maçı şifresiz olarak ekranlara getireceğini duyurdu. 1992'de Premier Lig'in kuruluşundan bu yana böyle bir şey ilk kez yaşanacak.

29 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 82 puanla, en yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Karşılaşmalar geleneksel saatlerinden farklı saatlerde oynanacak. saati ile maç günleri için belirtilen günler ve saatler şu şekilde:

Cuma - Pazartesi maçları: 22:00

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Cumartesi maçları: 14:30, 17:00, 19:30 ve 22:00

Pazar maçları: 14:00, 16:00, 18:30 ve 21:00

Premier Lig'de kulüpler geçtiğimiz günlerde küçük gruplar halinde çalışmalara başlamıştı. Son yapılan açıklamaya göre ise kulüplerin takım halinde antrenmanlara devam edebileceği ifade edildi.