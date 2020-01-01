Premier Lig 1 Haziran'a sarkabilir

Koronavirüs sebebiyle ertelenen Premier Lig'in 1 Haziran'da başlayabileceği iddia edildi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle 30 Nisan'a kadar ara verilen İngiltere Premier Lig'in daha geç başlayabileceği gündeme geldi.

Telegraph'ın haberine göre Premier Lig'de 2019-20 sezonu 1 Haziran'da başlayacak ve 6 hafta içinde tamamlanacak.

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Bu planlama ile kulüpler, yayın hakları gelirlerini almak için sözleşme yükümlülüklerini yerine getirecek zamana sahip olacak.

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Haberin devamında 2020-2021 sezonunun 8 Ağustos'ta başlayacağı bilgisine yer verildi.