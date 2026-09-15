Eski Leverkusenli oyuncunun hafta sonunda Premier League'de Reds'in Fulham ile 0-0 berabere kaldığı maçtaki vasat performansının ardından, İngiltere'nin eski milli futbolcusu ve günümüzde Sky Sports yorumcusu olan Paul Merson çarpıcı bir değerlendirmede bulundu: "Florian Wirtz için daha ne kadar bekleyebileceklerini bilmiyorum."

Wirtz, Cottagers karşısında yine ofansif orta sahada görev yaptı ancak burada etkisiz kaldı ve Liverpool'un bir kez daha sahadan beraberlikle ayrılmasını engelleyemedi. Merson artık Wirtz'in 20 kez şampiyon olan takımın oyununa uygunluğu konusunda şüphe duyuyor: "Onun büyük bir hayranıyım ve bence özel bir oyuncu. Ama işlemiyor. Gerçekten işlemiyor."

Yüksek tekniğe sahip oyuncunun Premier League'e uygunluğu son dönemde birçok eski profesyonel futbolcu tarafından sorgulandı. Liverpool, Wirtz'i 2025'te 125 milyon euro karşılığında Werkself'ten kadrosuna kattı, bunun ardından oyuncu Ada'daki ilk sezonunda inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Wirtz, yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde de yeteneğini zaman zaman gösterse de Leverkusen günlerindeki görkemli formundan hâlâ çok uzakta.

23 yaşındaki oyuncu bu sezon henüz ilk golünü atamadı. Beş resmi maçın ardından hanesine yalnızca mütevazı bir asist yazıldı. Ayrıca WhoScored'a göre Wirtz, bu sezon Premier League'de 53 top kaybıyla topu en fazla kaybeden oyuncu konumunda.

Bu rakamlar ve beklenen gelişimin gelmemesi karşısında Mick Brown, Liverpool'un bu sezonun ardından Wirtz satışına açık olacağını düşünüyor. Reds'in ezeli rakibi Manchester United'ın eski scout'u, Football Insider'a yaptığı açıklamada Liverpool'un "2025 yazında ödenen bonservis bedelinin bir kısmını geri alma ihtimalini mutlaka değerlendireceğini" söyledi.

Florian Wirtz'in Liverpool FC ile sözleşmesi ne zamana kadar devam ediyor?

Çünkü: "Bir oyuncuya bu kadar para harcadığınızda, onun da her hafta performans göstermesini, goller ve asistler üretmesini ve takımın kazanmasına yardımcı olmasını istersiniz. O, fiyat etiketinin hakkını henüz hiç veremedi. Elbette bunun (fiyat etiketinin, editör notu) onun üzerinde bir yük olmasında doğrudan suçu yok ama buna rağmen kulüp yaptığı yatırımdan memnun olmayacaktır."

Wirtz'in Anfield Road'daki sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor. Milli maç arasından önce kendisi ve takım arkadaşlarını iki maç daha bekliyor: Liverpool, salı akşamı Carabao Cup'ta sahasında ligdeki rakibi Tottenham Hotspur ile karşılaşacak. Ardından pazar günü AFC Bournemouth deplasmanına çıkacak.



