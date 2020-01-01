Prandelli: Atalanta temiz bir maçta PSG'yi yener

Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran İtalyan teknik adam Cesare Prandelli, Atalanta’nın ‘temiz bir maçta’ PSG’yi yenebileceğini söyledi.

La Gazzetta dello Sport’a konuşan Cesare Prandelli, sezonun flaş ekibi ’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki şansını yorumladı.

Çeyrek finalde Fransız devi PSG ile kozlarını paylaşacak olan Atalanta’dan övgü dolu sözlerle bahseden Prandelli, “Atalanta elbette PSG’yi yenebilir. Maçlar temiz olduğu sürece Avrupa’nın herhangi bir kulübünü devirebilecek kalibrede bir takım. Tıpkı maçı gibi, önemli bir maça çıkacaklar” ifadelerini kullandı.

Atalanta’nın her zamanki gibi oynaması gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Teknik kapasitesi yüksek takımları sürekli top kapıp tempolu oynayarak zor duruma düşürebilirsiniz. Atalanta’nın bu sezonki kimliğini sahaya yansıtması gerekiyor” dedi.

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Atalanta ile PSG, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında 12 Ağustos günü ’in Lizbon kentindeki Estadio da Luz'da karşı karşıya gelecek.